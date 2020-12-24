Алтайские спортсмены будут бегать, метать ножи и стрелять за кубок в прямом эфире

26 и 27 декабря в Барнауле пройдут турниры по универсальному бою. Понаблюдать и поболеть за спортсменов сможет каждый в режиме онлайн.

26 декабря на призы Деда Мороза поборются дети старше 8 лет. 27 декабря будут взрослые соревнования на Кубок Алтайского края.

Из-за пандемии соревнования будут проходить без зрителей. Но поболеть за спортсменов можно будет во время прямой трансляции.

Она будет вестись на официальной странице в Instagram Алтайской краевой федерации «Универсальный бой».

Что такое универсальный бой

Универсальный бой (он же Русский бой) — комплексный вид спорта, созданный в 1996 году. Включает в себя преодоление полосы препятствий, метание ножей, стрельбу и рукопашный бой.

Первый этап представляет собой прохождение полосы препятствий — в нее могут входить лабиринты, бумы, заборы, сетки, лестницы и так далее.

Здесь же включены такие элементы, как кувырки, отжимания, метание ножей, стрельба из пистолета.

На втором этапе спортсмены переодеваются и ведут рукопашный бой на ринге. В ходе поединка разрешаются удары, броски, удушения и болевые приёмы (для детей младше 13 лет ударная техника запрещена).