Алтайских деятелей культуры зовут на цифровой искусствоведческий форум

По словам организаторов, международный Форум станет площадкой, «которая объединит российских и зарубежных представителей культуры и искусства, проактивной digital-молодежи, креативных индустрий и ИТ-разработчиков, общественности и бизнеса».
«Это даст возможность привлечь внимание к всестороннему развитию культурного пространства без границ», — рассказала председателя Кемеровского союза предпринимателей и организатора #"АртЦифровизации" Кристина Фролова.
Участникам будут демонстрировать отечественные и зарубежные проекты в области применения инновационных технологий и искусственного интеллекта в сфере культуры, искусства, туризма и инклюзива.
Ведущие критики и блогеры обсудят вопросы современной журналистики в культурной сфере, подготовки кадров в этом направлении и перехода культуры в цифру.
Участники также смогут поучаствовать во флешмобе с применением дополнительной реальности.
Участие в форуме бесплатное. Подробнее о нем можно узнать здесь.