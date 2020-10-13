Барнаул 8°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Алтайских деятелей культуры зовут на цифровой искусствоведческий форум

29 и 30 октября в Кемерове пройдет международный форум «АртЦифровизация». В нем примут участие деятели культуры не только из России, но и Германии, Латвии, Финляндии, Австрии, Сербии.

Цифровые технологии
Цифровые технологии
СС0

По словам организаторов, международный Форум станет площадкой, «которая объединит российских и зарубежных представителей культуры и искусства, проактивной digital-молодежи, креативных индустрий и ИТ-разработчиков, общественности и бизнеса».

«Это даст возможность привлечь внимание к всестороннему развитию культурного пространства без границ», — рассказала председателя Кемеровского союза предпринимателей и организатора #"АртЦифровизации" Кристина Фролова.

Участникам будут демонстрировать отечественные и зарубежные проекты в области применения инновационных технологий и искусственного интеллекта в сфере культуры, искусства, туризма и инклюзива.

Ведущие критики и блогеры обсудят вопросы современной журналистики в культурной сфере, подготовки кадров в этом направлении и перехода культуры в цифру.

Участники также смогут поучаствовать во флешмобе с применением дополнительной реальности.

Участие в форуме бесплатное. Подробнее о нем можно узнать здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка