Алтайских деятелей культуры зовут на цифровой искусствоведческий форум

29 и 30 октября в Кемерове пройдет международный форум «АртЦифровизация». В нем примут участие деятели культуры не только из России, но и Германии, Латвии, Финляндии, Австрии, Сербии.

По словам организаторов, международный Форум станет площадкой, «которая объединит российских и зарубежных представителей культуры и искусства, проактивной digital-молодежи, креативных индустрий и ИТ-разработчиков, общественности и бизнеса».

«Это даст возможность привлечь внимание к всестороннему развитию культурного пространства без границ», — рассказала председателя Кемеровского союза предпринимателей и организатора #"АртЦифровизации" Кристина Фролова.

Участникам будут демонстрировать отечественные и зарубежные проекты в области применения инновационных технологий и искусственного интеллекта в сфере культуры, искусства, туризма и инклюзива.

Ведущие критики и блогеры обсудят вопросы современной журналистики в культурной сфере, подготовки кадров в этом направлении и перехода культуры в цифру.

Участники также смогут поучаствовать во флешмобе с применением дополнительной реальности.

Участие в форуме бесплатное. Подробнее о нем можно узнать здесь.