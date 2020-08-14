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Алтайский музей покажет, как готовят боевых псов

15 августа в Алтайском краеведческом музее пройдет онлайн-акция «День фронтовой собаки».

Дрессура собаки
Дрессура собаки
СС0

Все желающие смогут посмотреть, как проходит современная дрессура собак. Кадры с тренировок предоставил центр кинологической службы ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщает региональный минкульт.

Также в музее расскажут, кем могут служить собаки на фронте и что входит в обязанности фронтового пса.

Мемориальный музей Калашникова в селе Курья в онлайн формате познакомит своих посетителей с особенностями современной службы собак на пограничной заставе, расположенной в селе Староалейское Алтайского края.

Акция пройдет в соцсетях музеев.

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