Алтайский музей покажет, как готовят боевых псов

Все желающие смогут посмотреть, как проходит современная дрессура собак. Кадры с тренировок предоставил центр кинологической службы ГУ МВД по Алтайскому краю, сообщает региональный минкульт.

Также в музее расскажут, кем могут служить собаки на фронте и что входит в обязанности фронтового пса.

Мемориальный музей Калашникова в селе Курья в онлайн формате познакомит своих посетителей с особенностями современной службы собак на пограничной заставе, расположенной в селе Староалейское Алтайского края.

Акция пройдет в соцсетях музеев.