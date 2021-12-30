Альтернатива дивану. Как культурно и спортивно провести новогодние каникулы в Барнауле

Чтобы долгие выходные не превратились в сплошной День сурка (поел салат — посмотрел телевизор — лег спать), нужно правильно составить культурную программу. «Афиша» расскажет, куда точно нужно сходить в Барнауле.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле.

Сделай сам

Барнаульские музеи уже распланировали новогодние мастер-классы. В краеведческом с 4 января будет работать творческая мастерская. Здесь научат делать новогодние игрушки, закладки для книг, тряпичных кукол и кормушки для птиц (6+).

Еще здесь обязательно нужно посетить выставку «Стихия» всемирно известного бурятского скульптора Даши Намдакова, чьи работы выставлялись в музеях Нью-Йорка, Парижа, Пекина и других столицах. Скульптуры Намдакова захватывают своей самобытностью и новаторством.

Выставка работ Даши Намдакова в Барнауле Анна Зайкова

В них можно найти отсылки ко многим восточным культурам — эпосу монгольских народов, воинам китайской армии и буддийским ламам. Чтобы еще лучше понять работы мастера, 5 января можно посетить лекцию историка Артура Кунгурова «Шаманизм на Алтае» (6+).

Новогодняя программа в «Горной аптеке» стартует с первого дня 2022 года. В 19:00 там покажут моноспектакль «Про Федота стрельца, удалого молодца» (18+). Со 2 по 7 января в музее будут проходить мастер-классы с экскурсиями.

Посетителей научат готовить сбитень и козинаки, заваривать чай по-купечески, делать рождественский венок и пряничный домик. 8 января тут проведут «Магический сеанс» — «общение» с духами старого Барнаула и удивительные опыты с подсознанием (12+).

В Барнауле разбирают главную новогоднюю елку и снежный городок. Анна Зайкова/altapress.ru.

В музее ГМИЛИКА тоже придется поработать руками — тут с 4 января будут проводить мастер-классы по изготовлению вифлеемских звезд, рождественских ангелов, нитяных птичек. Также будут проходить просветительские семейные программы и фестиваль заповедной культуры «Живая природа Алтая» (6+).

2 января посетителей ждет художественный музей — здесь пройдет интерактивная игровая программа с погружением в пространство картины и рассказом о секретах создания живописного произведения. 6 января художница Ольга Попова научит всех желающих рисовать натюрморт (6+).

Рассекая лед и снег

Если тихие посиделки с развитием мелкой моторики — не ваша история, то самое время посетить все барнаульские катки.

Если имеете QR-код, то сможете пройти на самый большой каток в Барнауле — на стадионе «Клевченя». В понедельник и четверг здесь выходной, в остальные дни лед открыт с 18:00 до 21:00, в воскресенье — с 15:00 до 21:00. Коньки напрокат — 250 рублей в час, безлимит — 400 рублей. Со своими коньками вход свободный.

Коньки. СС0

Каток в парке «Центральный» также не работает по понедельникам, в остальные дни недели открыт с 10:00 до 21:00. За свои коньки надо отдать 80 рублей, прокат — 100 рублей в час.

В парке «Арлекино» лед открыт с 12:00 до 21:00 в будни, с 10:00 до 22:00 в выходные. Вход с коньками — 100 рублей, прокат — 150 рублей в час.

Бесплатный каток для барнаульцев со своими коньками открыт напротив ТЦ Galaxy. Прокат — 150 рублей в час. Покататься можно в любой день недели с 10:00 до 22:00. Еще здесь совершенно бесплатно угощают чаем. Также на свежем воздухе можно подкрепиться пельменями, шашлыком, хот-догом или яблоком в карамели.

Езда на лыжах и сноубордах в Барнауле. Анна Зайкова.

Горнолыжная трасса «Авальман» будет готова встречать любителей спуститься с ветерком с горы. За подъемы придется отдать от 350 до 700 рублей.

В прокат сдаются сноуборды, лыжи, надувные «бублики» — стоимость от 250 до 350 рублей в час. Занятия с инструктором обойдутся от 2 до 3,6 тыс. рублей, в зависимости от количества человек.