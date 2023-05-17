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Барнаульский духовой оркестр приглашает на премьеру спектакля "Буратино"

Барнаульский духовой оркестр готовит премьеру детского музыкального спектакля «Буратино» по одноименной сказке Алексея Толстого на музыку Алексея Рыбникова.

"Приключения Буратино".
"Приключения Буратино".
Кадры из фильма

Сказка «Буратино» - одна из самых известных и любимых произведений у детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

&quot;Буратино&quot;.
"Буратино".
Барнаульский духовой оркестр

Уникальность постановки этого мюзикла заключается в ролях героев сказки - их исполняют дети. Ребята - обучающиеся профессиональной постановке певческого голоса в детской музыкальной школе Алтайского государственного музыкального колледжа. Все они - участники вокального ансамбля «Бригантина».

Режиссер постановки – артист Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина Сергей Филипченко. Руководитель вокального ансамбля «Бригантина» - Елена Ульянова.

Художественный руководитель и главный дирижер - Александр Онищенко.

Премьера состоится 26 мая в 13:00 в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина,147.

Билеты в «Городских зрелищных кассах» 72-00-00; www kassy.ru , можно купить по "Пушкинской карте".

Телефоны для справок: 35-80-66; 8 983 358 2215.

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