Барнаульский духовой оркестр приглашает на премьеру спектакля "Буратино"

Барнаульский духовой оркестр готовит премьеру детского музыкального спектакля «Буратино» по одноименной сказке Алексея Толстого на музыку Алексея Рыбникова.

Сказка «Буратино» - одна из самых известных и любимых произведений у детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

"Буратино". Барнаульский духовой оркестр

Уникальность постановки этого мюзикла заключается в ролях героев сказки - их исполняют дети. Ребята - обучающиеся профессиональной постановке певческого голоса в детской музыкальной школе Алтайского государственного музыкального колледжа. Все они - участники вокального ансамбля «Бригантина».

Режиссер постановки – артист Алтайского краевого театра драмы им. Шукшина Сергей Филипченко. Руководитель вокального ансамбля «Бригантина» - Елена Ульянова.

Художественный руководитель и главный дирижер - Александр Онищенко.

Премьера состоится 26 мая в 13:00 в ДК «Сибэнергомаш», пр. Ленина,147.

Билеты в «Городских зрелищных кассах» 72-00-00; www kassy.ru , можно купить по "Пушкинской карте".

Телефоны для справок: 35-80-66; 8 983 358 2215.