Афиша

Барнаульцам предлагают поговорить о смерти за чашечкой чая

2019/08/01 11:10

Психолог из Барнаула Анастасия Белокрылова запустила социальный проект Death Cafe. Всем желающим в непринужденной обстановке предлагают без стеснений поговорить о страхах, связанными с конечностью жизни.

Женщина пьет кофе. Зима.
Женщина пьет кофе. Зима.

Death Cafe — это социальный проект, созданный британцами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид на основе исследований швейцарского социолога Бернара Креттаза. Джон вдохновился идеей бесед о смерти, которые Креттаз проводил в бистро за чашкой чая, и в 2011 году начал организовывать Death Cafe у себя дома.

В мире подобный формат чаепитий проводится 56 странах. В России первое «кафе смерти» по франшизе появилось в 2016 году в Екатеринбурге. Подобное же работает в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Для Барнаула это совершенно новый проект, говорит организатор встречи.

Анастасия Белокрылова,
психолог, организатор проекта Death Cafe:

Первая встреча пройдет 10 августа на Шумакова 17а, каб. 108. Участие бесплатное, с собой можно принести сладости к чаю. Предварительная запись по телефону: 8−996−708−11−02.

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