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Барнаульцам предлагают собрать в городе мусор и получить за это призы

Барнаул принимает участие в проекте «Чистые игры». Это всероссийские соревнования по очистке природных территорий и разделению отходов. Статистика ведется в режиме реального времени на сайте и в мобильном приложении.

Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Субботник в Изумрудном парке с участием Виктора Томенко.
Дмитрий Лямзин

Также «Чистые игры» запустили дополнительную акцию «Премию борцов с мусором». Ее итоги будут подведены 5 июля, во Всемирный день окружающей среды.

«Пока массовые мероприятия под запретом, отдельные активисты по-прежнему убирают мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин. „Чистые игры“ решили отметить их подвиги и наградить самых отважных героев», — сообщают барнаульские активисты.

Чтобы принять участие и побороться за премию, нужно до 30 июня собирать мусор на улице или на природе, опубликовать фото или видео с уборкой в «ВК» или Instagram с хэштегом #боймусору и ссылкой на аккаунт @clean_games.

Лучших активистов наградят ценными призами. Подробности можно узнать на странице регионального штаба «Чистых игр».

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