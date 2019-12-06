Барнаульцев приглашают на бесплатный мастер-класс «5 работающих способов пережить семейные кризисы и сохранить близость»

8 декабря 2019 г. в 15.00 в ТРЦ «Весна» состоится мастер-класс от профессионального семейного психолога центра детской и семейной психологии «Каритас+" О. Н. Гореловой. Ольга Николаевна поделится со всеми желающими пятью работающими способами пережить семейные кризисы и сохранить близость. Мастер-класс абсолютно бесплатный для всех посетителей!

Ольга Боброва,

управляющий ТРЦ «Весна»:

Каждые выходные мы проводим бесплатные детские праздники в нашей уникальной игровой «Весна Лэнд». Однако в декабре нам бы хотелось быть полезными еще и взрослой аудитории. Каждой семье рано или поздно приходится сталкиваться с кризисными ситуациями, но не каждый может позволить себе посетить семейного психолога. Мы совместно с нашим партнером — центром «Каритас+" - приглашаем всех воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с профессиональным психологом абсолютно бесплатно!

Мастер-класс состоится на втором этаже ТРЦ «Весна» уже в это воскресенье, 8 декабря 2019, в 15.00.

Подробности мероприятия можно уточнить по телефону 8−913−268−4728.

Справка

Центр детской и семейной психологии «Каритас+" — это профессиональная помощь при сложностях в поведении и развитии детей, а также в решении различных семейных конфликтов. За 12 лет работы к нам обратилось более 10000 семей и многие из них успешно решили свои проблемы. Теперь они рекомендуют нас своим друзьям и близким.

Записывайтесь на консультацию в Центр детской и семейной психологии «Каритас+" по телефону 55−66−01 или приходите по адресам: ул. Малахова, 146 и пр-т Калинина, 14.