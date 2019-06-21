Барнаульцы смогут поучаствовать в уличной постановке вместе с артистами театра драмы

25 июня на аллее проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная пройдет театрализованное представление с участием актеров краевого театра драмы. Так анонсируют фестиваль спектаклей по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!», посвященного 90-летию со дня рождения известного земляка.

Всего случайным зрителям покажут пять сцен. Действие начнется в районе ЦУМа в 20 часов. «Время от времени „немые“ сцены будут „оживать“ и даже звучать с помощью реплик, ставших крылатыми выражениями. Зрители тоже смогут стать участниками мизансцен в качестве героев Шукшина, а также приобрести билеты на спектакли фестивальной программы», — сообщили в театре.

Фестиваль «Здравствуйте, люди!» пройдет с 18 по 26 сентября. В нем будут участвовать театры Москвы, Омска, Новокузнецка, Твери.