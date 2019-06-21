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Барнаульцы смогут поучаствовать в уличной постановке вместе с артистами театра драмы

2019/06/21 17:51

25 июня на аллее проспекта Ленина между улицами Димитрова и Молодежная пройдет театрализованное представление с участием актеров краевого театра драмы. Так анонсируют фестиваль спектаклей по произведениям Василия Шукшина «Здравствуйте, люди!», посвященного 90-летию со дня рождения известного земляка.

Репетиция спектакля "Рассказы Шукшина" на сцене краевого театра драмы.
Репетиция спектакля "Рассказы Шукшина" на сцене краевого театра драмы.

Всего случайным зрителям покажут пять сцен. Действие начнется в районе ЦУМа в 20 часов. «Время от времени „немые“ сцены будут „оживать“ и даже звучать с помощью реплик, ставших крылатыми выражениями. Зрители тоже смогут стать участниками мизансцен в качестве героев Шукшина, а также приобрести билеты на спектакли фестивальной программы», — сообщили в театре.

Фестиваль «Здравствуйте, люди!» пройдет с 18 по 26 сентября. В нем будут участвовать театры Москвы, Омска, Новокузнецка, Твери.

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