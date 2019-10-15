Библиотека Шишкова собирает книги для сирот, пожилых и заключенных

15 октября в Барнауле стартовала акция по сбору книг для нуждающихся. Книги и печатные издания библиотека Шишкова вместе с уполномоченным по правам человека Алтайского края собирают для детей из детдомов и сиротских приютов, пожилых людей в домах престарелых и лиц, отбывающих наказание в краевых ФСИН, сообщает управление по культуре.

Для детей организаторы планируют собрать книги о людях, родившихся и работавших в крае, которые внесших вклад в развитие региона. Для пожилых — книги, рассказывающие об истории театра и с произведениями, которые ставили на театральных подмостках. Для заключенных — литературу правового характера и художественные произведения.

Поддержать проект могут все желающие. Передать книги можно в приемную уполномоченного по правам человека в Алтайском крае по адресу: ул. Партизанская, 69.

Художественную, публицистическую и правовую литературу будут принимать до 15 ноября.