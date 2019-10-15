Библиотека Шишкова собирает книги для сирот, пожилых и заключенных

Для детей организаторы планируют собрать книги о людях, родившихся и работавших в крае, которые внесших вклад в развитие региона. Для пожилых — книги, рассказывающие об истории театра и с произведениями, которые ставили на театральных подмостках. Для заключенных — литературу правового характера и художественные произведения.
Поддержать проект могут все желающие. Передать книги можно в приемную уполномоченного по правам человека в Алтайском крае по адресу: ул. Партизанская, 69.
Художественную, публицистическую и правовую литературу будут принимать до 15 ноября.