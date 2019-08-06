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Блины из крапивы и фейерверк: как на Алтае отметят фестиваль цветов

2019/08/06 14:23

10 августа в селе Алтайское, в зимнем саду компании "Биолит" пройдет первый фестиваль цветов, сообщает "Алтайтурцентр".

Горы и цветы
Горы и цветы

На фестивале каждые два часа будут проходить экскурсии по оранжерее. Все желающие смогут увидеть редкие экзотические и хвойные растения. Эксперты поделятся основными приемами ландшафтного дизайна, создания альпинария и композиций из растений.

Публику научат плести из ивового прута и печь крапивные блины, предложат продегустировать печенье из крапивы, чаи и алтайские бальзамы. На память гостям разрешат увезти саженцы местных растений — маральника, бадана, кедра и других.

Вечером актриса Музыкального театра Виктория Гальцева исполнит романсы, а в небо запустят салют.

Зимний сад находится по адресу: Алтайский район, село Алтайское, ул. Советская, 487 (50 км от с. Ая). Входной билет — 100 рублей.

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