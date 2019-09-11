"Человек играющий": как ГМИЛИКА отметит свое 30-летие

14 сентября ГМИЛИКА отмечает свой 30-летний юбилей. В музее для гостей подготовили большую развлекательную программу и фестиваль занимательного досуга "Человек играющий".

Содержательная часть фестиваля «Человек играющий» построена на основе экспозиций и экспонатов музея, сообщают в ГМИЛИКА. Всего будут подготовлены около 50 интерактивных точек в залах и на открытых площадках. Взрослые и дети смогут принять участие в русском гулянии с хороводами и чаепитием из самовара и в программе о народных играх алтайцев.

В музее покажут тематический концерт и спектакль для детей. Все желающие смогут поучаствовать в росписи деревянных игрушек, художественной вырезке из бумаги, а также сшить игрушку и сложить пазлы. Целый день для гостей будут устраивать викторины и конкурсы с призами.

Полную программу фестиваля можно посмотреть в группе музея ВКонтакте.