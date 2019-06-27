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День молодежи в Барнауле 2019: когда и куда сходить

2019/06/27 09:35

День молодежи в Барнауле отметят 29 июня, сообщает официальный сайт города. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть.

Танцы. Концерт. Молодежь.
Танцы. Концерт. Молодежь.

День молодежи в Барнауле 2019

Парк «Центральный»

  • 15:00 — Эко-фестиваль с мастер-классами.
  • 16:00 — Концертная программа при участии лучших творческих молодежных коллективов Барнаула. Начинают работу интерактивные площадки Барнаульского представительства телеканала ТНТ.
  • 17.00 — Торжественное открытие V Зональной городской студенческой стройки «Барнаул — 2019».
  • 18.00 — Отборочный этап конкурса «Мисс Барнаул»
  • 18.30 — Выступление лучших КВН-команд Барнаула и Алтайского края.
  • 19.30 — Концерт барнаульской кавер-группы «ZZ POP».

Городской пляж

29 июня в 12:00 День молодежи отпразднуют на открытии городского пляжа. В программе — городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини, концерт и выступления спортсменов по водным лыжам и парашютному спорту.

Парк «ВРЗ»

29 июня в парковой зоне «ВРЗ» (бульвар 9 января, 99) пройдет спортивно-развлекательный праздник «Молодость». В нем участвуют команды от нескольких алтайских организаций. Участники будут проходить полосу препятствий, разбирать и собирать туристическую палатку, сдавать нормы ГТО, а также готовить и оригинально представлять шашлык.

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