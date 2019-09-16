Фестиваль Шукшина в Барнауле откроют в формате open-air

18 сентября в Барнауле у театра драмы в формате open-air откроют фестиваль «Здравствуйте, люди!», посвященный 90-летию Василия Шукшина.

Открытие начнется в 16:30. На площадке выступят актеры театра драмы, студенты АГИК, участники телепроекта #Шукшин_вслух, зрители театра и первые участники фестиваля — актеры театра «У Никитских ворот».

«Будет создан целый мир Шукшина, населенный его героями, мыслями и текстами. Много театра, игр, литературы, музыки и возможности показать себя — словом, настоящий дух творчества!» — пишут на сайте театра драмы.

Всероссийский театральный фестиваль, посвященный Шукшину, пройдет в Барнауле впервые. В течение 9 дней — с 18 по 26 сентября — на сцене театра драмы будут показывать спектакли по произведениям писателя. Театры каких городов придут на фестиваль — читайте в обзоре altapress.ru.