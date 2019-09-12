"Философская" выставка алтайского художника открылась в Барнауле

12 сентября в художественном музее открылась первая персональная выставка алтайского художника Владимира Проходы "Настроение творить". Посетители выставки увидят больше 20 работ мастера, сообщают на сайте музея.

Творчество Проходы основано на лучших традициях русской реалистичной школы живописи. Художник работает в разных жанрах: от портрета до пейзажа.

«Многие произведения автора имеют сложные композиционные решения. Они затрагивают философские аспекты бытия и заставляют зрителя задуматься о смысле человеческой жизни („Безмолвие“, „Крик“, „Момент истины“). Состоянием безмятежности, умиротворенности и душевного равновесия наполнены пейзажи художника: „Ранний снег“, „Отражение“, „Светлый день“, „На окраине“, „Вечер“ и многие другие. Проникнутые духовным общением автора с природой, они завораживают и вдохновляют на творчество», — пишут на сайте.

Выставка пройдет до 6 октября.

Что известно о художнике

Владимир Прохода родился в Барнауле в 1949 году. В 1969 году окончил Алма-Атинское художественное училище им. Гоголя. Член Союза художников России с 1983 года. Участник краевых, региональных, международных выставок с 1976 года. Награжден Почетным Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (2000). Лауреат краевой премии в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества в составе авторского коллектива книги «Художники Алтая. Век ХХ» (2002). Лауреат премии Демидовского фонда Алтайского края (2003).