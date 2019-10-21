Галерея «Республика ИЗО» объявила сбор картин «несоюзных» художников

С 16 ноября по 29 декабря в галерее «Республика ИЗО» в Барнауле пройдет выставка «Слет». Принять участие в ней может любой самостоятельный художник старше 35 лет, который не состоит в Союзе художников.

От каждого автора принимаются не более пяти работ. Единственное требование к работам — это их должное оформление и готовность к выставке.

Как рассказал комиссар «Республики ИЗО» Вадима Климова, «Слет» — это ребрендинг выставки «От 35 до бесконечности»:

«Мы стараемся активно привлечь художников с образованием, но не являющихся членами Союза художников. А остальном — это наш проект, который начался 3 года назад с выставки «50+".

Работы принимаются с 31 октября по 10 ноября по адресу: пр. Космонавтов, 6 г, с 13:00 до 19:00. Справки по тел.: 8−996−303−47−59 (Юлия).