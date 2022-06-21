Играй, познавай, развлекайся: в Барнауле пройдёт интерактивная выставка роботов для всей семьи

Дети до 13 лет могут посетить выставку бесплатно

Выставка роботов и передовых технологий Robocity будет представлена в Барнауле с 18 июня по 31 июля в ТРЦ ARENA по адресу: ул. Павловский тракт, 188. Гости смогут познакомиться с продвинутыми роботами со всего мира, узнать много нового о современных технологиях и отлично провести время всей семьей.

В программе: зоны виртуальной реальности;

театр роботов;

шоу поющих молний;

селфи с 3D-персонажами фильмов «Чужой» и «Хищник»;

мастер-класс по рисованию объёмных фигур из пластика;

изготовление 3D-поделок , которые можно забрать с собой;

которые можно забрать с собой; «воздушный бой», который позволит вам ощутить себя бесстрашным пилотом истребителя;

«ожившие рисунки»: даже дети от двух лет смогут оживить рыбку в виртуальном аквариуме;

душевные разговоры с роботом Чаппи.

Цена билета: взрослый — 590 руб.;

детский — 490 руб.

групповой — 390 руб.

Билет действует в течение одного дня без ограничений, поэтому при необходимости вы можете покинуть выставку и вернуться по тому же билету.

Для всех читателей altapress.ru — купон на бесплатный детский билет в подарок. Он прикреплён ниже, и его нужно просто показать кассиру со своего мобильного телефона. А взрослый билет можно купить по ссылке.

Музей робототехники работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8−924−155−00−10.

Бесплатный билет действует в будний день для детей до 13 лет в сопровождении родителей.

Выставка роботов и передовых технологий Robocity

Адрес: город Барнаул, ТРЦ ARENA, Павловский тракт, 188, 4 этаж

Дата: с 18 июня по 31 июля 2022 года

Тел.: +7 (924) 155-00-10

Сайт: робосити.рф

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