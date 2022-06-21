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Играй, познавай, развлекайся: в Барнауле пройдёт интерактивная выставка роботов для всей семьи

Дети до 13 лет могут посетить выставку бесплатно

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Выставка роботов и передовых технологий Robocity будет представлена в Барнауле с 18 июня по 31 июля в ТРЦ ARENA по адресу: ул. Павловский тракт, 188. Гости смогут познакомиться с продвинутыми роботами со всего мира, узнать много нового о современных технологиях и отлично провести время всей семьей.

В программе:

  • зоны виртуальной реальности;
  • театр роботов;
  • шоу поющих молний;
  • селфи с 3D-персонажами фильмов «Чужой» и «Хищник»;
  • мастер-класс по рисованию объёмных фигур из пластика;
  • изготовление 3D-поделок, которые можно забрать с собой;
  • «воздушный бой», который позволит вам ощутить себя бесстрашным пилотом истребителя;
  • «ожившие рисунки»: даже дети от двух лет смогут оживить рыбку в виртуальном аквариуме;
  • душевные разговоры с роботом Чаппи.

Цена билета:

  • взрослый — 590 руб.;
  • детский — 490 руб.
  • групповой — 390 руб.

Билет действует в течение одного дня без ограничений, поэтому при необходимости вы можете покинуть выставку и вернуться по тому же билету.

Для всех читателей altapress.ru — купон на бесплатный детский билет в подарок. Он прикреплён ниже, и его нужно просто показать кассиру со своего мобильного телефона. А взрослый билет можно купить по ссылке.

Музей робототехники работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8−924−155−00−10.

Бесплатный билет действует в будний день для детей до 13 лет в сопровождении родителей.


Выставка роботов и передовых технологий Robocity

Адрес: город Барнаул, ТРЦ ARENA, Павловский тракт, 188, 4 этаж
Дата: с 18 июня по 31 июля 2022 года
Тел.: +7 (924) 155-00-10
Сайт: робосити.рф
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