Играй, познавай, развлекайся: в Барнауле пройдёт интерактивная выставка роботов для всей семьи

Выставка роботов и передовых технологий Robocity будет представлена в Барнауле с 18 июня по 31 июля в ТРЦ ARENA по адресу: ул. Павловский тракт, 188. Гости смогут познакомиться с продвинутыми роботами со всего мира, узнать много нового о современных технологиях и отлично провести время всей семьей.
В программе:
- зоны виртуальной реальности;
- театр роботов;
- шоу поющих молний;
- селфи с 3D-персонажами фильмов «Чужой» и «Хищник»;
- мастер-класс по рисованию объёмных фигур из пластика;
- изготовление 3D-поделок, которые можно забрать с собой;
- «воздушный бой», который позволит вам ощутить себя бесстрашным пилотом истребителя;
- «ожившие рисунки»: даже дети от двух лет смогут оживить рыбку в виртуальном аквариуме;
- душевные разговоры с роботом Чаппи.
Цена билета:
- взрослый — 590 руб.;
- детский — 490 руб.
- групповой — 390 руб.
Билет действует в течение одного дня без ограничений, поэтому при необходимости вы можете покинуть выставку и вернуться по тому же билету.
Для всех читателей altapress.ru — купон на бесплатный детский билет в подарок. Он прикреплён ниже, и его нужно просто показать кассиру со своего мобильного телефона. А взрослый билет можно купить по ссылке.
Музей робототехники работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Узнать подробности можно по телефону: 8−924−155−00−10.
Бесплатный билет действует в будний день для детей до 13 лет в сопровождении родителей.
Выставка роботов и передовых технологий Robocity
Адрес: город Барнаул, ТРЦ ARENA, Павловский тракт, 188, 4 этаж
Дата: с 18 июня по 31 июля 2022 года
Тел.: +7 (924) 155-00-10
Сайт: робосити.рф
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