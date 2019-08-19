Ищем таланты: галерея искусств в Барнауле зовет на выставку молодых художников

Галерея искусств "Республика ИЗО" в Барнауле объявила старт нового сезона и сбор работ молодых художников для выставки "Собрание", сообщают организаторы.

Принять участие в выставке могут художники любых направлений: графики, живописи, инсталляций, компьютерной графики, фотографии и других видов искусств.

Для участников есть три условия:

— возраст от 16 до 35 лет;

— оформленные для экспонирования работы;

— не больше 5 работ.

Работы будут принимать с 29 августа по 8 сентября 13:00 до 19:00. Открытие выставки «Собрание” состоится 21 сентября.