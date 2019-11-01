Известная группа Enigma покажет в Барнауле яркое шоу

Солист проекта Enigma Эндрю Дональдс — международно-признанный певец и автор песен с Ямайки. Он исполнит известные хиты и новые композиции, написанные специально для гастрольного тура.
Сольная карьера артиста началась в 1994 после знакомства с американским продюсером Эриком Вайтом, который работал с Фрэнком Синатрой, Бритни Спирс, Уитни Хьюстон и другими популярными исполнителями.
Вместе они выпустили два первых сольных альбома Эндрю, а сингл «Mishale» поднялся на вершины чартов во всём мире.
В 1998 продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте «Enigma», которая завоевала мировую известность.
Музыка «Enigma» — это космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю.
Начало шоу в 19:00. Цена билетов — 1600−4000 рублей.