Известный барнаульский историк проведет экскурсию по парку «Изумрудный» и расскажет его историю

14 января в парке «Изумрудный» отметят День заповедников и национальных парков и Международный день слова «спасибо». В честь двух праздников здесь проведут спортивный мастер-класс и историческую экскурсию, сообщают в соцсетях парка.

В 11:00 известный барнаульский историк и активист Данил Дегтярев проведет экскурсию, в которой он расскажет историю возникновения парка.

В 12:00 участница Олимпийских игр и мастер спорта международного класса Ольга Сементина проведет открытую тренировку по скандинавской ходьбе.

Принять участие могут все желающие. Инвентарь для занятий бесплатно предоставит парк.

Напомним, что недавно в «Изумрудном» появились современные и необычные детские площадки, а также место для выгула собак.

В 2021-м году здесь были обустроены сети внутрипарковых дорожек с гранитным отсевом, замощены участки центральной аллеи, установлены более 60 современных скамеек, оборудованы два больших игровых комплексов, четыре физкультурных площадки, вело-беговые дорожки и так далее.