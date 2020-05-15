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Как в Алтайском крае пройдет День музеев: полная программа

18 мая отмечается Международный день музеев. Алтайский край не остался в стороне и, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, подготовил онлайн-программу.

Музей
Музей
СС0

Не выходя их дома, можно будет стать участником бесплатных авторских экскурсий, познакомиться с лучшими экспозициями и проектами.

В режиме онлайн музеи также проведут бесплатные мастер-классы по оригами и изготовлению кукол, а также проведут розыгрыш альбома краеведческого музея.

Программа Международного дня музеев на Алтае

10:00 — Презентация видеоролика «Художественному музею — 60»;

11:00 — Открытие виртуальной выставки «Сростки в пейзажах Ивана Петровича Попова» на сайте музея им. Шукшина;

— Презентация ролика «Космический музей Алтая»;

— Виртуальная экскурсия по выставке художественного музея «Остался в сердце вечный след войны»;

11:30 — Виртуальный мастер-класс в художественном музее по изготовлению куклы «Неразлучники»;

— Трансляция концертной программы «Зажги свою звезду» («Ночь музеев-2018» в музее Германа Титова);

12:00 — Виртуальная музейная программа в ГМИЛИКА рамках Всероссийской акции «Голубь мира» ко Дню Победы, изготовление бумажного голубя в технике оригами;

— Викторина «В сердцах и книгах — память о войне» с розыгрышем нового альбома «Алтай. Победа — 75»;

13:00 — Презентация дайджеста «Мы вместе» в ГМИЛИКА;

— Викторина: «Музей: вчера, сегодня, завтра…» в музее Германа Титова;

14:00 — Презентация видеоролика краеведческого музея к 75-летию Победы;

15:00 — Виртуальный мастер-класс по изготовлению древней славянской обрядовой куклы «Помощница доброй хозяйке — кукла Десятиручка»;

15:30 — Виртуальный мастер-класс по изготовлению символа Победы — красной гвоздики.

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