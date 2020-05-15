Как в Алтайском крае пройдет День музеев: полная программа

Не выходя их дома, можно будет стать участником бесплатных авторских экскурсий, познакомиться с лучшими экспозициями и проектами.
В режиме онлайн музеи также проведут бесплатные мастер-классы по оригами и изготовлению кукол, а также проведут розыгрыш альбома краеведческого музея.
Программа Международного дня музеев на Алтае
10:00 — Презентация видеоролика «Художественному музею — 60»;
11:00 — Открытие виртуальной выставки «Сростки в пейзажах Ивана Петровича Попова» на сайте музея им. Шукшина;
— Презентация ролика «Космический музей Алтая»;
— Виртуальная экскурсия по выставке художественного музея «Остался в сердце вечный след войны»;
11:30 — Виртуальный мастер-класс в художественном музее по изготовлению куклы «Неразлучники»;
— Трансляция концертной программы «Зажги свою звезду» («Ночь музеев-2018» в музее Германа Титова);
12:00 — Виртуальная музейная программа в ГМИЛИКА рамках Всероссийской акции «Голубь мира» ко Дню Победы, изготовление бумажного голубя в технике оригами;
— Викторина «В сердцах и книгах — память о войне» с розыгрышем нового альбома «Алтай. Победа — 75»;
13:00 — Презентация дайджеста «Мы вместе» в ГМИЛИКА;
— Викторина: «Музей: вчера, сегодня, завтра…» в музее Германа Титова;
14:00 — Презентация видеоролика краеведческого музея к 75-летию Победы;
15:00 — Виртуальный мастер-класс по изготовлению древней славянской обрядовой куклы «Помощница доброй хозяйке — кукла Десятиручка»;
15:30 — Виртуальный мастер-класс по изготовлению символа Победы — красной гвоздики.