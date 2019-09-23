Как в Барнауле пройдут Мерзликинские чтения

25 сентября в Барнауле в ГМИЛИКА стартуют ежегодные Мерзликинские чтения.

В этот день в музее соберутся известные алтайские поэты и прозаики. Произведения Леонида Мерзликина прочитают студенты краевого колледжа культуры, а барнаульские певцы исполнят песни на его стихи.

Гости чтений также смогут посмотреть выставку о жизни и творческом наследии алтайского поэта. Начало Мерзликинских чтений в 15:00.

Что известно о Леониде Мерзликине

Леонид Семенович Мерзликин — известный алтайский поэт. Родился в 1935 году селе Белоярском Первомайского района. Работал в газете «Заря» Калманского района. В 1964 году окончил Литературный институт имени Горького в Москве. Член Союза Писателей России с 1965 года. Автор многочисленных поэтических сборников («Купава», «Россия», «Таисья», «Лада», «Ивушка», «Снежное утро» и другие) изданных в Москве, Новосибирске, Барнауле. Лауреат краевой премии имени Шукшина (1989) и премии Демидовского фонда Алтайского края.

Умер Мерзликин 5 сентября 1995 года. Похоронен в селе Белоярском.