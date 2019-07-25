Какие звезды приедут на Алтай на фестиваль "Земляки" в 2019 году

Летом в Алтайском крае состоится фестиваль имени Михаила Евдокимова "Земляки". Он пройдет в селе Верх-Обское с 1 по 4 августа, сообщает официальный региона. Рассказываем, какие знаменитости приедут на фестиваль "Земляки" в 2019 году.

Гостями фестиваля «Земляки» в 2019-м станут народные артисты России Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, заслуженный артист России Валерий Семин, а также Юрий Кузнецов-Таежный и Константин Евдокимов.

Знаменитости станут участниками гала-концерта, который состоится 3 августа.

Кроме того, в программе «Земляков» — фестиваль народных талантов, показ кино, праздник для детей и спортивные состязания.