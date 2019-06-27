Капитан команды «Что? Где? Когда?» проведёт интеллектуальную игру в Барнауле

27 июня в баре-ресторане «Опера» пройдёт квиз «Игры разума». Проведет его капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Константин Рудер.

Квиз «Игры разума» — интеллектуальная викторина для команд до 8 человек. Она сочетает вопросы спортивного варианта «Что? Где? Когда?» и задания разных форматов. Например, участников просят отгадать фильм по отрывку или назвать мультгероя, которому посвящён флакон духов. В отличие от других квизов, здесь каждая игра является тематической. «Игры разума» — проект из Сургута. В Барнауле он проводится только в третий раз, и впервые их ведёт звёздный гость.

Чтобы поучаствовать в игре, нужно собрать команду из 8 человек и оплатить оргвзнос — 300 рублей. Начало игры в 19:30.

Что известно о Константине Рудере

Родился на Урале в 1989 году. Он получил три высших образования: техническое, переводчик с английского, общественные связи и медиаполитика. Работает в госкорпорации «Росатом». Его команда, собранная из работников компании, появилась в телевизионном клубе в 2013 году и попала в главную игру сезона. Всего команда Рудера провела в клубе 14 игр.

Как и многие игроки «Что? Где? Когда?», Константин проводит турниры по спортивной версии игры во многих городах России. Это уже не первый его визит в Барнаул — в феврале он был ведущим открытого городского кубка среди школьных, студенческих и взрослых команд.