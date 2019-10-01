Картинный фарш: в Барнауле работает выставка современного искусства молодых художников

В сентябре в галерее "Республика ИЗО" открылась ежегодная, седьмая выставка "Собрание". Участие в ней принимают алтайские авторы возрастом от 16 до 35 лет. Выставка помогает художникам выйти на профессиональный уровень, а посетителям — узнать, какие темы волнуют молодых авторов.

Картины на выставку собирали без каких-либо регламентов и ограничений. Главное условие участия в ней — оформление работы для участия в экспозиции. Свои работы привезли 160 авторов.

«Я четко понимаю, зачем мы этим занимаемся. Мы пытаемся формировать у художников профессиональное отношение к творчеству. Ответственное отношение к искусству. Авторы видят, как смотрятся его работы в контексте всего пространства и как выглядят на фоне других художников. А потом уже идет повышение культурного уровня города, температуры культурного пространства», — сказал комиссар галерее «Республика ИЗО» Вадим Климов.

Всего в «Собрании» участвуют 450 разнообразных работ — это живопись, графика, фотографии, коллажи самых разнообразных размеров: от четырехметровых картин до пятисантиметровых миниатюр. Чтобы уместить их все в галерее, кураторам выставки пришлось постараться.

«Есть несколько привычных историй — давайте повесим работы по нижнему или верхнему краю, повесим по смыслу, по авторам, выстроим работы по цвету… Не хотелось идти примитивным путем, хотелось предложить что-то другое. А потом до меня дошло: надо сделать фарш, смешать все в кучу, чтобы на стене получилась очень жесткая конкуренция, невероятный контраст. Так каждая работа смотрится более обособленной», — поделился мыслями Климов.

Перемешиванием картин дело не ограничилось. Одну из работ с космическими мотивами Вадим Климов и вовсе повесил лицевой стороной к стене. На оборотной стороне оказались нарисованы инопланетяне. «Вот какой космос на самом в душе у автора. Надеюсь, он не обидится», — рассказал комиссар выставки.

Одними из самых удачных работ в этом году кураторы «Собрания» считают графику. Особое внимание они советуют обратить на картины художника Юрия Гребенщикова из серии «Транспортные люди». На каждой из них изображены портреты людей со своей историей, характерами и судьбой. Каждый легко может представить, куда едут эти люди.

Отдельное место на выставке заняли работы двух художниц: это коллаж «С.Х.» Елены Дыбовской и «Мне разбили сердце, баблгамские мечты лопнули» Евы Макинтош. В первой работе отображено, как недавние дневниковые девичьи истории пережили сетевую трансформацию и перебазировались в социальные сети.

Вторую картину Климов назвал знаковой и сравнил с работами в стиле Пикассо: «Сейчас это очень модно, популярно. Очень хорошо использованы современные цвета, по которым мы видим всю историю искусства 20 века».

Посмотреть картины можно до 27 октября. Галерея работает с четверга по воскресенье с 13:00 до 19:00. Цена билета — 25−50 рублей.