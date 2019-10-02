Кавалеры и дамы: в Барнауле открылась экспозиция народных кукол томского мастера

26 сентября в Барнауле в выставочном зале российско-немецкого дома (ул. Гоголя, 44) открылась выставка «Кавалеры, дамы и прогулки» самобытного мастера из Томска Светланы Липовка. В экспозиции представлены живопись и авторские куклы в интересных образах сибиряков.

Мастер создает кукол в русском народном стиле. По ее словам, каждая рукотворная красавица имеет свою историю, характер, образ, сама диктует, как ее наряжать и какое выражение придавать ее лицу.

Работы мастера находятся в коллекциях Томского областного художественного музея, а также частных коллекциях России, Германии, Черногории, Китая, Кореи.

Выставка «Кавалеры, дамы и прогулки» будет работать до 5 ноября. В последние дни работы выставки Светлана Липовка проведет мастер-класс для всех любителей народной куклы.

Что известно о Светлане Липовка

Светлана Липовка родилась в 1975 году в селе Подгорное Чаинского района Томской области. Живописи и творческому ремеслу ее обучил дедушка, самобытный художник. Светлана получила образование художника-педагога, преподавала в художественной школе и продолжала писать картины, на которых чаще других образов и сюжетов появлялись деревенские — бабушки, ребятишки, полевые работы.

В 2001 году Светлана Липовка всерьез занялась изучением русской традиционной культуры: выучилась росписи по дереву, ткачеству, совершала этнографические поиски по Томску и окрестностям. Так набралась внушительная коллекция народных кукол разных форм и конструкций.