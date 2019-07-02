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Коты Малевича: в Барнауле откроется «усатая» выставка питерского художника

2019/07/02 11:05

3 июля в Барнауле в Государственном художественном музее откроется персональная выставка «Коты для умножения доброты» заслуженного художника России Юрия Люкшина (Санкт- Петербург), сообщает управление по культуре. На 32 графических работах во всем многообразии изображены коты.

Выставка «Коты для умножения доброты» Юрия Люкшина
Выставка «Коты для умножения доброты» Юрия Люкшина

Первая серия выставки «Русские коты», созданная в техники гуаши, темперы и аппликации тканью, появилась в 1996 году. На эти картины Юрия Люкшина вдохновили работы другой художницы Пелагеи Шурига. Впервые «Русские коты» были представлены в Эрмитаже в 2001 году.

Вторая большая серия «Коты Малевича» была создана в 2001 году. Веселые и забавные коты выполнены в духе великого авангардиста Казимира Малевича. Именно народные источники: русские национальные костюмы, лубок, картинки крестьянского быта, столь любимые Малевичем, и объединяют его работы с картинами Юрия Люкшина.

Серия «Коты Малевича» — это добрые парафразы поздних работ Малевича: «Мальчик (Ванька)», «На жатву (Марфа и Ванька)», «Голова крестьянина», «Три женские фигуры», «Красная конница» и «Красный дом», относящихся к 1928−1932 годам.

Выставку «Коты для умножения доброты» уже увидели жители Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Пушкинских Гор, Великого Новгорода, Мурманска, Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска.

В Барнауле выставка будет работать с 3 июля по 8 сентября 2019 года

Адрес музея: ул. М. Горького, 16

Тел.: (3852) 50−22−24

Чем известен Юрий Люкшин

Юрий Люкшин — заслуженный художник России, почетный член Российской академии художеств. Любителям графики мастер известен своими работами на религиозно-эпические темы. Художник создал свой оригинальный стиль, вобравший в себя традиции иконописи, народной картинки и лубка.

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