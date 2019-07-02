Коты Малевича: в Барнауле откроется «усатая» выставка питерского художника

3 июля в Барнауле в Государственном художественном музее откроется персональная выставка «Коты для умножения доброты» заслуженного художника России Юрия Люкшина (Санкт- Петербург), сообщает управление по культуре. На 32 графических работах во всем многообразии изображены коты.

Первая серия выставки «Русские коты», созданная в техники гуаши, темперы и аппликации тканью, появилась в 1996 году. На эти картины Юрия Люкшина вдохновили работы другой художницы Пелагеи Шурига. Впервые «Русские коты» были представлены в Эрмитаже в 2001 году.

Вторая большая серия «Коты Малевича» была создана в 2001 году. Веселые и забавные коты выполнены в духе великого авангардиста Казимира Малевича. Именно народные источники: русские национальные костюмы, лубок, картинки крестьянского быта, столь любимые Малевичем, и объединяют его работы с картинами Юрия Люкшина.

Серия «Коты Малевича» — это добрые парафразы поздних работ Малевича: «Мальчик (Ванька)», «На жатву (Марфа и Ванька)», «Голова крестьянина», «Три женские фигуры», «Красная конница» и «Красный дом», относящихся к 1928−1932 годам.

Выставку «Коты для умножения доброты» уже увидели жители Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, Пушкинских Гор, Великого Новгорода, Мурманска, Челябинска, Магнитогорска, Новосибирска.

В Барнауле выставка будет работать с 3 июля по 8 сентября 2019 года

Адрес музея: ул. М. Горького, 16

Тел.: (3852) 50−22−24

Чем известен Юрий Люкшин

Юрий Люкшин — заслуженный художник России, почетный член Российской академии художеств. Любителям графики мастер известен своими работами на религиозно-эпические темы. Художник создал свой оригинальный стиль, вобравший в себя традиции иконописи, народной картинки и лубка.