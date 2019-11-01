Куда пойти в «Ночь искусств» в Барнауле

3 ноября пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Три музея Барнаула подготовили для своих гостей обширную познавательную программу, сообщает управление по культуре.

Краеведческий музей

В краеведческом музее (Ползунова, 39 и Ползунова, 46) проведут экскурсии по выставке сувенирного оружия, мастер-классы по изготовлению кукол, мокрому валянию, рисованию восковыми мелками и песком. Гости также смогут поучаствовать в квесте и поучаствовать в интерактивных программах.

Художественный музей

Посетители художественного музея смогут увидеть восемь текущих выставок, поучаствовать в тематических, интерактивной и квест-экскурсиях.

Здесь также можно будет послушать рассказ о преодолении Смуты в России, стать обладателем собственного портрета от студентов НГХУ и в завершении вечера станцевать зажигательный народный танец.

ГМИЛИКА

В Государственном музее истории литературы, культуры и искусства Алтая подготовили просветительские программы к Году театра и юбилею Шукшина, по истории Алтайского края и Республики Алтай.

Также в этот день можно будет сыграть в настольную игру о культуре древних народов Алтая, поучаствовать в музейной «бродилке» и разнообразных мастер-классах. Для детей до 5 лет будет работать детская площадка.

Проходить «Ночь искусств» будет с 13:00 до 20:00.

Что такое «Ночь искусств»

«Ночь искусств» — это ежегодная акция, которая завершает собой череду разнообразных «культурных» ночей, таких как «Ночь в музее», «Библионочь» и других. Впервые ее провели в Москве в 2013 году. С 2017 года «Ночь искусств» проходит во всех регионах России.