Куда сходить с ребенком в Барнауле 1 сентября вместо школьной линейки

День знаний в этом году выпадает на воскресенье. Куда в этот праздничный день можно сходить всей семьей — в обзоре altapress.ru.

Первоклассное сентября

На выходных праздничные мероприятия пройдут во многих городских парках.

В парке «Центральный» устроят «Первоклассное сентября». На сцене выступят творческие коллективы города, будут проходить различные мастер-классы и гулять живые статуи. Начало в 12:00.

Парк «Солнечный ветер» предлагает нарядиться в кигуруми — костюм с деталями животных в виде хвостиков, ушек, зубов и так далее. В программе — массовый танцевальный флешмоб, шоу мыльных пузырей, дискотека и конкурсы с призами. Начало в 14:00.

Массовая зарядка

В парке спорта имени Смертина пройдет традиционная массовая зарядка. В 2018 году организаторы мероприятия установили мировой рекорд, собрав 4414 человек.

В 17:00 начнется регистрация участников, в 18:00 — разминка и тренировка. После тренировки среди участников разыграют велосипед.

Готовимся к школе

1 сентября в ТРЦ «Арена» устроят семейный праздник. Гости смогут поучаствовать в танцевальном поединке, поролоновом шоу и конкурсе рисунков.

Родителей бесплатно проконсультирует специалист из Центра психологической поддержки «Школьная пора». Он расскажет, как правильно подготовить ребенка к школе.

А в ТРЦ GALAXY в «Веселкино» пройдет развлекательная программа с творческими мастер-классами, игротекой, научным шоу и дискотекой. Начало в 13:00.

Приключения богатыря и гусеницы

В День знаний в театре кукол «Сказка» покажут два спектакля. Для самых маленьких пройдет интерактивная постановка «История гусеницы по имени Мишель». Она поставлена по книгам Эрика Карла и хитам группы The Beatles.

Ребята постарше смогут посмотреть патриотическую комедию «Богатырь Степан Ромашкин». Главный герой переживает из-за своей «немужественной» фамилии, но это не мешает ему делать подвиги.

Стихи на берегу Оби

В воскресный вечер на набережной Оби пройдет поэтический вечер. Местные поэты и чтецы прочитают авторские и любимые стихи.

Начало в 19:00.

Куда еще можно сходить?

31 августа и 1 сентября в барнаульском зоопарке пройдет традиционная прогулка зоояслей. На небольшой площадке фермерского дворика веселить гостей своими играми будут малыши зоопарка: тигрята, львята, поросята. Начало в 11:00.

Любители острых ощущений могут побывать на выходных в экстрим-парке «Турина гора» (ул. Туриногорская, 1). Там пройдут Всероссийские соревнования по мотокроссу. Организаторы обещают зрелищные заезды с прыжками и опасными поворотами. Начало в 12:00.

31 августа парк «Арлекино» приглашает на веселый праздник с участием аниматоров. Для гостей проведут интересные конкурсы и лотереи. Начало в 12:00.

В этот же день у ТРЦ GALAXY пройдет летний гастрономический фестиваль «Едарама». Лучшие шеф-повара города приготовят лучшие блюда и дадут их продегустировать. Начало в 14:00.

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