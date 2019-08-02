Куда сходить в Барнауле на выходных 3 и 4 августа

Аномальная жара не должна испортить выходные. Altapress.ru приготовил подборку событий на ближайшие два дня, которые стоит посетить — праздник в Барнаульском зоопарке, скачки на ипподроме и даже «Бойцовский клуб» в кино.

Праздник в «Лесной сказке»

4 августа Барнаульский зоопарк отметит свой день рождения. Животных угостят праздничным ужином, а гостей проведут по новым уголкам парка и предложат поучаствовать в лотерее. Кроме того, в этот день в «Лесной сказке» заложат новую звезду на «Аллее друзей» и покажут детский спектакль «Лучшая мама на свете».

Культовый перезапуск

Спустя 20 лет в кинотеатрах по всему миру снова показывают фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». В Барнауле за перезапуск культовой ленты взялась сеть «Киномир». Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

Стоимость билетов — 250−500 рублей.

Советская радиотехника

1 августа в ТРЦ «Пионер» открыли музей советской радиотехники. Там представлены экспонаты, которые работают до сих пор — их можно включить, настроить на современные радиоволны и послушать. Кроме того, владелец коллекции, барнаулец Андрей Минкин, покажет гостям принципы работы техники и расскажет истории о каждом приборе.

Выставка работает ежедневно с 11:30 до 20:30.

Сибирское чаепитие

Если хочется провести выходные вне города, отправляйтесь на фестиваль чая. Он проходит со 2 по 4 августа в 25 км от села Алтайское, в экопоселении Чачжаевка. Гости смогут сами собрать травы, узнать о чайной культуре, попрактиковать йогу и цигун. Также участников фестиваля ждут разнообразные дегустации, практикум от травника и живая музыка у костра. Стоимость билета на один день — 500 рублей, на три дня — 1200 рублей.

Кубок губернатора

3 и 4 августа на барнаульском ипподроме пройдет третий этап Большого Сибирского Круга, на котором разыгрывают главный приз сезона — Кубок Губернатора Алтайского края. Здесь же пройдет Всероссийский фестиваль орловского рысака «Сибирь- 2019», где будут представлены сильнейшие лошади под управлением лучших наездников России.