Куда сходить в Барнауле на выходных 10 и 11 августа

Эти выходные в Барнауле пройдут в стиле рок: тут и новый фильм Тарантино, и "кафе смерти", и сразу два фестиваля тяжелой музыки. Куда сходить — смотрите в подборке аltapress.ru.

Однажды в Голливуде

Новый 9 фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» успешно шагает по миру (касса в 40 млн долларов за первый уикенд тому подтверждение) и уже идет в барнаульских кинотеатрах. Мегазвездный состав — Леонардо ДиКаприо, Бред Питт, Марго Робби — обещает не разочаровать зрителей. Как и знаменитый закрученный сюжет от Тарантино. Еще о 5 причинах, почему стоит увидеть это кино, аltapress.ru уже писал.

Смотрите расписание кино в нашем разделе «Афиша».

Cover Party в Harat's pub

10 августа в Harat's pub пройдет вечеринка с отличной музыкой. На сцене выступят Илья Нузиров, Дмитрий Ерушов и группа «Неполное Трио». В этот день прозвучат хиты Roxette, Сплин, Noize MC, МакSим, t.A.T.u., Полины Гагариной, Валерия Меладзе, Слот, Ariana Grande и других исполнителей.

«Кафе смерти»

10 августа пройдет первое занятие Death Cafe. Это социальный проект, который запустила психолог Анастасия Белокрылова на основе франшизы, созданной британцами Джоном Андервудом и Сью Барски Рид. Подобное кафе работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Воронеже. Для Барнаула это первый подобный проект. Никакой мистики: участники собираются, чтобы анонимно поделиться своими мыслями о скоротечности жизни.

Экскурсия по Старому базару

Все желающие узнать историю Барнаула получше могут сходить на новую экскурсию по Старому базару. Там расскажут, как выглядело это место 300 лет назад, когда развернулась первая торговля. Еще вы узнаете о домах купцов Сухова и Лалетина, о том, когда Федор Достоевский побывал в Барнауле, и многое другое. Экскурсия пройдет 10 августа в 11:00.

Рок в Барнауле

Сразу два рок-фестиваля пройдут в Барнауле на разных площадках: 10 августа в «Водном мире» пройдет второй летний оупенэйр «Барнаул за Рoк», а 11 августа бесплатный концерт «Парк-рок-2019» в парке спорта им. Смертина. На обеих площадках местных группы сыграют лучшие мировые хиты и авторские песни.

Мир в переплете

В краеведческом музее открылась выставка «Мир в переплете». Она посвящена Году книги в СНГ. На выставке можно увидеть 20 экспонатов. Среди них самая большая книга из запасников музея — Псалтырь 1897 года издания весом 10 кг, напечатанный при Свято-Троицко-Введенской церкви в типографии единоверцев. Своими размерами может удивить и самое маленькое издание — книжка-миниатюра «Vaterunser (Gebet)» («Отче наш (Завет)») на немецком, английском и французском языках. Ее размер всего 5 мм.