Куда сходить в Барнауле на выходных 14 и 15 марта

На этих выходных в Барнауле можно посмотреть страшно симпатичную сказку, потанцевать под любимые песни и побольше узнать о мире моды. Подробнее — в обзоре altapress.ru.

Пиноккио

Страшная и странная сказка знакомой с детства истории.

Колорит итальянской глубинки, необычные герои, фантастические пейзажи — такой представляется новая версия классического сюжета Карло Коллоди от режиссера «Страшных сказок» Маттео Гарроне. Понравится как детям, так и взрослым.

Бладшот

Супергеройский боевик с Вин Дизелем.

Ученые с помощью нанотехнологий воскрешают солдата. Теперь он наделен нечеловеческой силой, становится универсальным воином. Но внезапно вспоминает всю боль, которую ему принесли, и отправляется мстить.

Artik & Asti

У их «Грустного дэнса» больше 140 млн просмотров на Youtube, они рвут чартеры радиостанций, а 15 марта готовы взорвать танцпол СК «Темп» в Барнауле.

Начинаем зажигать в 19:00. Цена билета — 1700- 3500 рублей.

Эти свободные бабочки

Знаменитая бродвейская история.

Он — американский юноша из приличной семьи, решивший уйти от опеки матери. Она — его соседка по съемной квартире, «плохая девчонка», уже успевшая выскочить замуж и через неделю сбежать от мужа. Могут ли понять друг друга столь разные люди? К чему приведет их случайная встреча?

Спектакль пройдет 14 марта в театре драмы. Начало в 17:30, цена билета — 300−350 рублей.

«Эти свободные бабочки». Алтайский краевой театр драмы им. В. Шукшина.

Монте Кристо. Я — Эдмон Дантес

Жизнь молодого и влюбленного юноши Эдмона Дантеса рушится в один миг, когда предатель приносит на него донос.

В заключении Дантес проводит долгих 14 лет. Оказавшись на свободе, он отправляется мстить. Но благороден ли его порыв?

Постановка музыкального театра пройдет 15 марта в 17:00. Цена билета — 250−600 рублей.

Спектакль «Монте-Кристо» Музыкальный театр

Птицы — это песня и полет

Специальная выставка в краеведческом музее ко дню орнитолога.

На новой выставке представлены фотографии, дневники с записями полевых исследований орнитологов с 1907 по 1937 гг., журналы «URAGUS» Сибирского орнитологического общества, издававшиеся в Томске, со статьями наблюдений за орнитофауной, а также чучела птиц.

Птицы — это песня и полет vk.com/agkm1823

Мода и искусство

Лекция в художественном музее.

Участники рассмотрят основные точки соприкосновения моды и искусства, узнают, как, когда и почему появились кутюрье, какая мода может называться искусством, а также каким образом мода проникла в музейное пространство и какое влияние это оказало на обе сферы.

Начало в 14:00. Цена билета 30−60 рублей.

Подиум СС0