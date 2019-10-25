Куда сходить в Барнауле на выходных 26 и 27 октября

Эти дождливые выходные можно провести максимально уютно и в компании друзей. Например, сходить вместе на лучший российский студенческий спектакль в «Спичку», посмотреть «Побег из Шоушенка» на большом экране, послушать лекцию про Рембранта и начать уже отмечать Хэллоуин. Подробнее о культурных событиях этих выходных в обзоре altapress.ru.

Если вы уже успели посмотреть «Джокера», который продолжает бить кассовые рекорды, то советуем обратить внимание на старую добрую классику.

На этой неделе в кинотеатре «Пионер» начали крутить «Побег из Шоушенка», а в сети «Киномир» — «Матрицу», которую сняли еще братья (а не сестры) Вачовски.

С детьми можно сходить на премьерную картину «Малефисента: Владычицы тьмы». Анджелина Джоли в дьявольском образе будет защищать свое лесное царство от алчного короля.

Хэллоуин в ТРЦ «Арена». Фото: Корнеев Виталий

В пабах на этих выходных будут вовсю отмечать Хэллоуин. В субботу в арт-пространстве «Хурма» соберется вся нечисть города (вампиры, ведьмы и мертвецы), чтобы как следует оторваться под зажигательную музыку барнаульских рок-музыкантов. Вход — 200−300 рублей.

В ShamRock пройдет уютный акустический Хэллоуин, где можно не только поплясать, но и немножечко погрустить. Вход 150 рублей, в костюмах сэкономите 50 рублей.

Душевную гитарную музыку в техники джаза, классики и этники 26 октября в концертном зале АГИК сыграет непревзойденный виртуоз Сонке Меинен. В Барнаул он приехал с гастролями из загадочной Восточной Фризии. Цена билета 600−800 рублей.

Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», сентябрь 2019 год altapress.ru

В ГМИЛИКА, как и в каждые выходные, пройдут экскурсии выходного дня. 26 октября можно будет повырезать кружева из бумаги (вспомним Новый год и снежинки), поиграть в настольные игры и узнать об истории кинематографа. 27 октября всем посетителям расскажут про таежный мир писателя Гущина, меню наших древних предков и проведут литературную игру.

На выходных у вас будет последний шанс увидеть выставку молодых барнаульских художников «Собрание» в «Республике ИЗО». 27 числа не торопитесь уходить из галереи — и тогда вы обязательно попадете на финисаж, вечеринку в честь закрытия выставки. Можно будет в неформальной обстановке пообщаться со светскими лицами города. Вход 25−50 рублей.

Спектакль «Еще до войны»

26 октября в «Спичке» студенты 4 режиссерского курса АГИК покажут драму «Еще до войны» по одноименной повести Виля Липатова. Эта история про жизнь и любовь людей, победивших войну. Этот спектакль был признан лучшим на всероссийском студенческом конкурсе в 2018 году.

О профессиональном уровне ребят говорит тот факт, что многие из них уже играют на сцене театра драмы в спектакле «И разыгрались же кони…» по Шукшину. Вход 250 рублей.

В Молодежный театр всей семьей можно сходить на премьерную сказку «Гуси-лебеди», а в театр драмы — на сатирическую (и местами очень даже черную) комедию «Самоубийца».

Рембрант СС0

26 октября в «Республике ИЗО» пройдет День книги Ореховых «Барнаул — столица мира». Встреча будет посвящена выходу первого издания повести, которое произошло в далеком октябре 1992 года. Отличный шанс повспоминать, каким был Барнаул более 25 лет назад.

В эту же субботу в художественном музее прочитают лекцию о легендарном голландском художнике Рембранте. Вы узнаете, как он прошел свой жизненный и творческий путь, от всеобщей славы и признания до ужасающей нищеты. Билет — 30−60 рублей.

Узнать больше о культурных событиях города можно в обновленном разделе «Афиша», которая стала еще удобнее.