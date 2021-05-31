Куда сходить в Барнауле в День защиты детей

В первый день лета в Барнауле традиционно пройдут праздничные программы в честь Дня защиты детей. «Афиша» составила список мест, где точно будет интересно и детям, и родителям.

В Барнауле прошла "Ночь музеев". 22 мая 2021 год

Краеведческий музей

1 июня Алтайский краеведческий музей подготовил специальную акцию для детей — «Планета детства», которая пройдет на двух площадках. В этот день с 10:00 до 14:00 пройдут познавательные и интерактивные программы, мастер-классы и экскурсии.

В «Доме купца Зубова» (пр. Красноармейский, 28) вы сможете увидеть подлинные экспонаты купеческого Барнаула, узнать, каким товаром торговали на Алтае, какие напитки у купцов были любимыми, какой мебелью обставляли свои дома.

Также здесь пройдет интерактивная программа «Лесными тропами» дети узнают о том, как вести себя при встрече с диким животным, какие растения и ягоды помогут выжить в лесу, а какие наоборот, навредить здоровью.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

В выставочных залах музея на ул. Ползунова, 39 пройдет интерактивная программа — дети будут решать головоломки и ребусы. Также они узнают о ратных подвигах русских витязей и снаряжении воина Древней Руси. Заповедник «Тигирекский» также подготовил увлекательную игротеку о природе Алтая.

Некоторые программы платные, стоимость билетов от 30 до 100 рублей.

Парк «Солнечный ветер»

В парке пройдет большой праздник «Сезон детства».

24 сентября в парке «Солнечный ветер» прошел Праздник козьего молока. Ирина Пергаева

Для его гостей устроят разнообразные мастер-классы, спортивные состязания, показательные выступления спортсменов, выставку детского технического и художественно-декоративного творчества, различные игровые программы, «живой уголок» и концерт с конкурсами и подарками.

Начало в 11:00, вход свободный.

Парк «Изумрудный»

Анимационно-игровая программа в парке начнется в 11:00. Для гостей пройдет шоу силачей, выступление фокусника, концертные номера, шоу мыльных пузырей и программа от театра «Куклы-Великаны».

Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

Завершится праздник в 14:30 салютом из пара во время азотного шоу.

Парк «Центральный»

Праздничная программа в парке в историческом центре города начнется в 10:00 и закончится в 20:00.

Парк Центрального района Барнаула. vk.com/centropark22

Для гостей пройдет концерт с участием местных коллективов, мастер-классы, квесты, игры. Будет работать аллея оживших статуй, силовое и азотное шоу.

Парк «Арлекино»

Еще в одном парке Барнаула проведут развлекательную программу «Встречаем лето».

Гостей будут развлекать вокальные и танцевальные коллективы, спортсмены и аниматоры. Также планируется выставка военной техники и шоу трансформеров.

Парк «Арлекино» Алина Паутова

Праздник будет проходить весь день, с 10:00 до 19:00.

Пешеходная улица Мало-Тобольская

Праздник детства устроят на барнаульском «арбате» в 17:00.

Всем детям раздадут купоны на бесплатное мороженое. Также ребята смогут поиграть в морской бой, дженгу и другие занимательные игры, пройти платные мастер-классы по мыловарению и художественному рисованию.

В Барнауле прошла «Ночь музеев». 22 мая 2021 год Анна Зайкова

Для всех желающих будет работать аквагрим.

Скейт-парк «Скилл спот»

В скейт-парке (ул. Ползунова, 51) пройдет Открытый кубок экстремальных видов спорта.

Скейт СС0

Спортсмены и любители покажут свое мастерство на трюковом самокате, велосипедах ВМХ и скейт-бордах, который, кстати, недавно стал Олимпийским видом спорта.

Участие в соревнованиях примут спортсмены из Алтайского края и Новосибирска. Начало в 12:00, вход свободный.

«Эко-Ярмарка»

День защиты детей отметят ярко на «Эко-Ярмарке» (ул. Взлетная, 2К).

В программе: конкурс рисунка на асфальте, шоу с аниматорами, мастер-классы, катание на пони и в карете, сладкая вата и восточные сладости.

В Барнауле открылась «Эко-Ярмарки ВДНХ». Дмитрий Лямзин

Начало праздника в 11:30.

ТРЦ «Весна»

Торжество в честь детей и наступившего лета проведут в торгово-развлекательном центре «Весна».

Аниматоры, сладости, конкурсы и подарки помогут совместить приятное с полезным. Начало в 17:00.