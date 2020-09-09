Кусочек Италии в Барнауле

Программа позволит Вам проникнуться атмосферой Италии, отдохнуть и наполниться энергией Средиземноморья.
Курс включает в себя четыре полуторачасовых занятия, где Вы познаете азы гастрономического итальянского языка, научитесь готовить блюда итальянской кухни, а далее сможете продегустировать результат под ароматный напиток.
Программа стартует 10 сентября и включает в себя занятия:
Основы итальянского food-code как универсального гастрономического языка. Ароматные напитки и хлеб как главные столпы культуры питания по-итальянски. Дегустируем брускетты с разными начинками и учимся их готовить.
История итальянского кондитерского искусства. Современная итальянская кондитерская, самые интересные итальянские десерты. Кофейная культура: виды кофейных напитков в Италии, их подача и употребление. Дегустируем домашнее мороженое джелато и торт «Сицилийская кассата», готовим тирамису.
Виды заведений общепита в Италии. Паста. Форматы пасты, их сочетание с соусами. Правила приготовления, подачи и употребления. Готовим пасту с соусом песто.
Сыры в Италии. Процесс производства. Виды, употребление, подача, сочетание с другими продуктами. Дегустируем сыры домашней сыроварни: моцареллу, страчателлу, качотту. Учимся собирать салаты на основе итальянских сыров.
Стоимость обучения — 4000 рублей.*
По окончании курса Вас ждет образовательный сертификат и подарки от организаторов.
Пусть эта осень будет с привкусом Италии! Ждем Вас!
Запись по тел.: 690−700, 69−59−90
Наш адрес: ул. Власихинская, 103
Инстаграм: @linkclub22
*Информация о стоимости действительна на момент публикации. (18+)