"Черпаю вдохновение от русских женщин": легендарный африканский солист выступил в Барнауле

23 июня краевая филармония в Барнауле погрузилась в джаз, драйв и рок-н-ролл вместе с Греггом Кофи Брауном, экс-солистом всемирно известной африканской группы Osibisa из Ганы.

Группа Osibisa известна тем, что стояла у истоков таких ныне популярных жанров, как афро-джаз, афро-поп, афро-бит и афро-фанк. Кофи Браун записывался и выступал на одной сцене с такими мэтрами, как Sting, Billy Cobham, Stanley Jordan, Denis Chambers.

Два года назад Кофи Браун был в Барнауле, в прошлом году дал десять концертов в России и снова приехал из Лондона с туром по сибирским городам.

Евгений Колбашев,

продюсер

Уже в первом отделении Кофи Браун смог расшевелить не особо танцующих сибиряков и оторвать их от уютных мягких кресел торжественного зала филармонии. Конечно, африканские ритмы больше подходят клубному пространству, но и здесь возможно запустить в публике цепную реакцию ритмических движений.

Музыкант со сцены говорил о том, что его родная Африка — прародина человечества и в каждом из нас есть африканские гены. Русские люди Кофи Брауну созвучны своей отзывчивостью и чуткостью. Говорил, что музыка — его бог, ритм песен — звук сердца, а через женщин мир получает божественную энергию.

Второе отделение было еще более рок-н-ролльным — зрители выстроились в «паровозик» и ритмично двигались по залу. Закончилось все слиянием музыки, любви, танца и селфи, которое девушки делали прямо на сцене.

В своем аккаунте в Фейсбуке Грегг написал: