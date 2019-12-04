Молодежный театр Алтая ищет добрых зрителей

В декабре каждый зритель Молодежного театра Алтая может сделать доброе дело для малышей — МТА запускает традиционную благотворительную акцию и предлагаем подарить билет в сказку для детей, у которых по каким-либо причинам нет возможности попасть на спектакль.

«В преддверии Нового года, самого волшебного праздника, все мы находимся в предвкушении чуда. И появляется желание не только получать, но и дарить подарки, — говорят в театре. — Подарите билет на представление в МТА малышам, оставшимся без попечения родителей, детям с особенностями развития и из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации».

Стать супергероем очень просто: нужно прийти в кассу театра, приобрести билет на спектакль «Золушка» на любую дату и оставить его в кассе. С помощью Алтайского отделения Российского детского фонда МТА передаст подарки в нужные руки.

Благодаря добрым зрителям в прошлом году более 200 детей смогли побывать на спектакле «Удивительное путешествие кролика Эдварда».