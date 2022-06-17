Молодых и талантливых барнаульцев зовут на конкурс красоты

20 и 21 июня в Барнауле пройдет кастинг на конкурс красоты «Мисс&Мистер Алтай 2022». Приглашаются все желающие.

Кастинг проводит модельное агентство Татьяны Жилиной.

В конкурсе могут принять участие молодые люди от 16 до 30 лет.

С участниками будут работать приглашенные специалисты индустрии красоты Сибири. Для участников конкурса будут организованы съемки в видео, консультация имиджмейкера, подбор модного образа, мастер классы по красоте, тренинги личностного роста, уроки дефиле и хореографии, профессиональная фотосъемка.

Записаться на кастинг можно по телефону 8−962−792−4005.

Ранее в Барнауле прошел конкурс красоты «Миссис Сибирь 2022». Фоторепортаж с события можно посмотреть здесь.