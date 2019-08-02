Моноспектакль филармонии поборется за престижную московскую премию

Музыкальный моноспектакль "Артист" краевой филармонии в исполнении известного певца и композитора Сергея Дудинского номинирован на московскую премию "Звезда театрала" в категории "Лучший театрализованный проект".

«Звезда Театрала» — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий, сообщает пресс-служба филармонии. Лауреатов выбирают зрители путем голосования.

Моноспектакль «Артист» поборется за статуэтку с такими работами, как «1000 шагов с Кириллом Серебренниковым» Мобильного художественного театра, «Мария и я» хабаровского ТЮЗа, панк-мюзиклом «Черви» ЦДР, историческим променадом «На Трубе» Школы современной пьесы и другими.

Проголосовать за спектакль краевой филармонии можно на официальном сайте премии. Итоги подведут в первый понедельник декабря.