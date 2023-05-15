Музей истории аптечного дела на Алтае «Горная аптека» ждет вас в «Ночь музеев»

Праздничная уличная программа — площадка перед зданием:
- 20:00 – Торжественное открытие акции «Ночь музеев» – 2023.
- 20:00 – 21:30 – «ЛЕГЕНДАрное» застолье в Горной аптеке вместе с Торговой маркой «Легенды Алтая».
- 22:00 – 24:00 – Музыкальный вечер с группой «Играй Гормон».
Праздничная программа — площадка внутри здания:
- 19:00 – 23:00 – Театрализованная экскурсия «В гостях у провизора» в музее истории аптечного дела (каждые 30 минут, последняя экскурсия в 23:00).
- 19:00 – 23:00 – «Театр теней», в рамках 270-летия Горной аптеки, легенды города Барнаула в исполнении Алены Елясовой, актрисы театра кукол «Сказка» (каждые 30 минут, последняя программа в 22:30).
- 19:00 – 23:00 – «Магический сеанс» – городские легенды, общение с духами старого Барнаула, удивительные опыты и загадки подсознания от Константина Семенова в старинных подвалах Горной Аптеки (каждые 30 минут, последний сеанс в 22:30).
- 19:00 – 23:00 – «Пчелиный светильник» – мастер-класс по изготовлению ароматной свечи из пчелиной вощины (каждый час, последний МК в 22:00).