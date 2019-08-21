На Алтае покажут реконструкцию битвы за Днепр 1943 года

24 августа под Шипуново, в 178 км от Барнаула пройдет второй алтайский фестиваль военно-исторических эпох "Днепровский рубеж". На немразобьют военные лагеря викингов и рыцарей и покажут реконструкцию августовского боя 1943 года за хутор Чистопольский, сообщают организаторы.

Таким образом в Шипуновском районе почтят память земляков, героев Советского Союза, пишут в краевом правительстве. В реконструкции примут участие более 300 человек из военно-патриотических клубов городов и районов Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска, Тюмени.

Для зрителей будут выставлены зоны доспехов и оружия, военной авто- и бронетехники, артиллерии. Также будут работать «деревня ремёсел», различные кухни, сцена для выступлений артистов.

Самым зрелищным событием фестиваля станет масштабная реконструкция боя августа 1943 года за хутор Чистопольский. В нем будут задействованы действующие макеты 57-миллиметровой противотанковой пушки ЗиС-2, 45-миллиметровая противотанковая пушка, БТР, грузовики ЗиС5, Студебеккер, легковые ГАЗ67, Виллис и Боргвард.

Фестиваль откроют в 10:00. Реконструкция боя начнется в 16:00.