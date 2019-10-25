На Алтае покажут сто самых красивых снимков российской природы

Фотовыставка посвящена сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
Посетители смогут увидеть сотню снимков дикой природы различных тематик: «Пейзаж», «Многоликая Россия», «Дикие животные», «Птицы», «Подводный мир» и другие. Кадры были сделаны в труднодоступных местах, на территориях заповедников.
Фотографы проделали огромную работу: одни ради съёмок опускались на морское дно, другие поднимались в небо, пишут на сайте музея.
Выставка продлится до 11 ноября.