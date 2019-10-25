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На Алтае покажут сто самых красивых снимков российской природы

В Бийске в выставочном зале краеведческого музея (ул. Героя Советского Союза Васильева, 36) открылась выставка «Самая красивая страна». Это фотопроект Русского географического сообщества и его алтайского отделения, пишут краевые власти.

Фотовыставка
Фотовыставка
altairegion22.ru

Фотовыставка посвящена сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

Посетители смогут увидеть сотню снимков дикой природы различных тематик: «Пейзаж», «Многоликая Россия», «Дикие животные», «Птицы», «Подводный мир» и другие. Кадры были сделаны в труднодоступных местах, на территориях заповедников.

Фотографы проделали огромную работу: одни ради съёмок опускались на морское дно, другие поднимались в небо, пишут на сайте музея.

Выставка продлится до 11 ноября.

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