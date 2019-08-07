На Алтае туристам покажут демидовские шахты за 23 тысячи рублей

Визит-центр "Таежные горки" в Курьинском районе разработал новый туристический маршрут по истории камнерезного искусства, сообщает управление по туризму. Экскурсантам обещают показать каменные месторождения и знаменитые демидовские шахты.

Маршрут начнется с уникальной Знаменской церкви, в которой крестили оружейника Михаила Калашникова. Иконы и трон в ней вручную сделали колыванские мастера из поделочных камней. Организаторы уверяют, что такую отделку не найти ни в одной церкви России.

Затем маршрут пройдет через месторождения, откуда привозили камень на Колыванский камнерезный завод — Лазоревский рудник, Ревневское месторождение, где нашли глыбу для знаменитой Царицы ваз, реликтовое озеро Быковка и озеро Колыванское. Также экскурсантам обещают показать демидовские шахты 18 века.

Еще туристы посетят Колыванский камнерезный завод и музей истории камнерезного дела, где соберут мини-панно из каменной мозаики.

Как сообщают организаторы, протяженность маршрута — 280 км по «очаровательному и познавательному сибирскому бездорожью» на машине вместительностью 9 человек. Длительность экскурсии — 10 часов, а стоимость — 23 500 руб.