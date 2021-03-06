На барнаульском стадионе пройдут захватывающие соревнования по спидвею

Участие в соревнованиях примут 16 спортсменов из Алтайского края, Красноярского края, Тюменской, Омской, Иркутской, Новосибирской областей.
Алтайский край на соревнованиях представит перворазрядник Никита Яблочкин (Новоалтайск), кандидат в мастера спорта Евгений Максимов (Барнаул), перворазрядник Сергей Михалев.
В каждом заезде мотоциклистам нужно будет сделать 4 круга по стадиону. Машины у спортсменов этой дисциплины специально оборудованы — у них отключены тормоза, шипов на покрышках всего 320 и достигают они 28 мм.
Начало гонок в 12:00. Ежедневно будет проходить по 20 заездов.