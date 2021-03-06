На барнаульском стадионе пройдут захватывающие соревнования по спидвею

6 и 7 марта на стадионе «Клевченя» (бульвар 9 Января, 29-а) пройдут Всероссийские соревнования по зимнему спидвею — гонках на мотоциклах по льду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участие в соревнованиях примут 16 спортсменов из Алтайского края, Красноярского края, Тюменской, Омской, Иркутской, Новосибирской областей.

Алтайский край на соревнованиях представит перворазрядник Никита Яблочкин (Новоалтайск), кандидат в мастера спорта Евгений Максимов (Барнаул), перворазрядник Сергей Михалев.

В каждом заезде мотоциклистам нужно будет сделать 4 круга по стадиону. Машины у спортсменов этой дисциплины специально оборудованы — у них отключены тормоза, шипов на покрышках всего 320 и достигают они 28 мм.

Начало гонок в 12:00. Ежедневно будет проходить по 20 заездов.