Афиша

На родине Титова проведут "звездные сутки"

2019/07/31 17:41

3 августа в селе Полковниково Косихинского района отпразднуют 58 годовщину полета второго космонавта Германа Титова, сообщает управление по культуре.

На Алтае после реконструкции открыли музей им. Титова.
На Алтае после реконструкции открыли музей им. Титова.

Программа стартует в 11 часов с открытия документальной выставки «Инскрипты космонавтов» в мемориальном музее Титова. На площадке перед ним пройдет концерт с участием творческих коллективов. В 14 часов презентуют персональную выставку художника Валерия Булатова «Моя акварельная Родина».

В течение всего дня будут работать детские интерактивные площадки: «Школа летчиков», «Космическое путешествие», «Приглашает космодром», «Рисуем космос», «Детские игры Германа Титова».

В этот же день в музее состоится шахматный турнир, организованный Федерацией шахмат Алтайского края. В 20 часов с концертом выступит барнаульская кавер-группа «Кириллица». В 21 час можно будет посмотреть фильмы о космосе под открытым небом.

Завершатся «звездные сутки» молодежной дискотекой и праздничным фейерверком.

Справки по тел.: 8 (38531) 23−6-80.

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