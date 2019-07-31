На родине Титова проведут "звездные сутки"

3 августа в селе Полковниково Косихинского района отпразднуют 58 годовщину полета второго космонавта Германа Титова, сообщает управление по культуре.

Программа стартует в 11 часов с открытия документальной выставки «Инскрипты космонавтов» в мемориальном музее Титова. На площадке перед ним пройдет концерт с участием творческих коллективов. В 14 часов презентуют персональную выставку художника Валерия Булатова «Моя акварельная Родина».

В течение всего дня будут работать детские интерактивные площадки: «Школа летчиков», «Космическое путешествие», «Приглашает космодром», «Рисуем космос», «Детские игры Германа Титова».

В этот же день в музее состоится шахматный турнир, организованный Федерацией шахмат Алтайского края. В 20 часов с концертом выступит барнаульская кавер-группа «Кириллица». В 21 час можно будет посмотреть фильмы о космосе под открытым небом.

Завершатся «звездные сутки» молодежной дискотекой и праздничным фейерверком.

Справки по тел.: 8 (38531) 23−6-80.