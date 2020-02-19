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Не пена для бритья: идеи подарков для мужчин на 23 февраля

К выбору подарков на День защитника Отечества нужно подходить максимально ответственно. Лучше отказаться от «заезженных» вариантов и подарить мужчинам что-нибудь необычное и полезное. А если вы еще не задумывались над сюрпризом, то загляните в список подарков на 23 февраля от «Афиши».

Гвардия, День защитника Отечества
Гвардия, День защитника Отечества
СС0

1) Радиоуправляемую машинку или робота

2) Носки цвета «хаки»

3) Домашнее печенье или вкусный пирог

4) Плюшевые тапки-танки

5) Электрическую зубную щетку или электробритву

6) Массажер для головы

7) Теплый свитер

Шапки, свитер
Шапки, свитер
СС0

8) Хорошую подушку для сна

9) Ручку с гравировкой

10) Зонт

11) Кожаный, стальной или серебряный браслет

12) Копилку для денег

13) Автомобильный ароматизатор

14) Чехол для ключей или обложку на паспорт

15) Часы-будильник

16) Интересную книгу

17) Уменьшенную модель самолета

18) Кружку, тарелку или термос

Осень, термос, чай
Осень, термос, чай
СС0

19) Настенный календарь

20) Гантели

21) Набор новых инструментов

22) Лопату для уборки снега

23) Шляпу или бейсболку

24) Любимую совместную фотографию

25) Букет, собранный из бутербродов или фруктов

26) Открытку и воздушные шары

27) Армейский продовольственный набор

28) Кошелек или сумку

29) Блокнот или ежедневник

30) Сертификат на прыжок с парашютом

Прыжок с парашютом
Прыжок с парашютом
СС0

31) Удочку для ловли рыб

32) Походную палатку или склалной стул

33) Чай и кофе, которые будет удобно пить даже на работе

34) Портативную зарядку для телефона или плеер

35) Настольную лампу

36) Абонемент в спортивный зал

37) Махровое банное полотенце

38) Галстук или качественный ремень

39) Корабль в бутылке

Корабль в бутылке
Корабль в бутылке
СС0

40) Духи, туалетную воду или одеколон

41) Солнечные очки

42) Плед

43) Недорогую экшн-камеру

44) Песню или стихи собственного сочинения

Анастасия Бичакова.

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