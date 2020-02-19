Не пена для бритья: идеи подарков для мужчин на 23 февраля

К выбору подарков на День защитника Отечества нужно подходить максимально ответственно. Лучше отказаться от «заезженных» вариантов и подарить мужчинам что-нибудь необычное и полезное. А если вы еще не задумывались над сюрпризом, то загляните в список подарков на 23 февраля от «Афиши».