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Неизвестные сцены из финальной «Игры престолов» попали в открытый доступ

В Интернете появились эпизоды, вырезанные из последней части культового сериала «Игра престолов». Об этом сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Новый сезон сериала «Игра Престолов».
Новый сезон сериала «Игра Престолов».
Фото предоставлено PRNEWS. IO

По данным российского СМИ, В этот ролик вошла расширенная сцена нападения мертвых в крипте с участием Сансы и Тириона.

Также там показан эпизод, в котором Алис Карстарк появляется в роще, где солдаты охраняли Брана Старка от Короля Ночи.

Ранее телеканал HBO анонсировал выход сборника всех частей сериала вместе с удаленными эпизодами.

Если учесть, что на HBO подписаны около 30−40 миллионов людей по всему миру и что месяц подписки стоит около 10 долларов, можно подсчитать, что HBO зарабатывают порядка 300−400 миллионов в месяц, — сообщает сайт fbm.ru.

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