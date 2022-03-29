Обновить гардероб и помочь нуждающимся. Барнаульцев зовут на благотворительную акцию

С 1 по 3 апреля в Барнауле пройдет благотворительная акция «Мы вместе». Проводит ее галерея «Турина гора».

Акция в одиннадцатый раз пройдет в формате GARAGE SALE.

Участники представят на стоке брендовую одежду стоимостью от 50 до 1500 рублей. Вырученные деньги пойдут на сбор средств для оборудования отделения онкологии Алтайского клинического центра охраны материнства и детства.

Инициаторами акции выступили из Алтайской региональной общественной организации «Мать и дитя».

Онкопсихолог организации Наталья Воронина подтвердила altapress.ru, что сейчас они собирают деньги на инфузомат — устройство, позволяющее отмерить и ввести пациенту точную дозировку определенного лекарственного препарата, проконтролировать скорость введения.

«На данный момент собрано средств на 4 инфузомата. Необходимо всего 10 штук. Стоимость одного устройства — около 100 тысяч рублей», — рассказала Воронина.

Благотворительная «барахолка» пройдет по адресу: пр. Строителей, 143 (2 этаж, здание автосервиса «Свой»). Время работы — с 10:00 до 19:00.