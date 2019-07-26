Общение без интернета: на Алтае пройдет фестиваль чая

Со 2 по 4 августа в 25 км от села Алтайское, в экопоселении Чачжаевка пройдет Сибирский фестиваль чая, сообщает "Алтайтурцентр".

Гостям праздника обещают насыщенную программу без сотовой связи и интернета. Участники фестиваля смогут сами собрать травы и приготовить из них чай, узнать о чайной культуре, попрактиковать йогу и цигун. Также всех ждут разнообразные дегустации, практикум от травника, живая музыка у костра. Все смогут увидеть, как живут в экопоселении, познакомятся с народными ремеслами.

На фестиваль приедут настоящие «чайные» мастера: Сергей Кошеверов «Хризолит», Александр Жиряков, Егор Матчак, братья Никитины.

Сибирский фестиваль чая основан компанией «Чайные братья» и сетью магазинов «Чайная обитель». Стоимость билета на один день — 500 рублей, на три дня — 1200 рублей. Приобрести их можно на сайте магазина.