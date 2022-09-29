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Осень, космос, 40! В Барнауле состоится эпическое шоу Димы Билана

Когда-то «ночной хулиган», сегодня — суперзвезда российской музыки — Дима Билан представит свое новое шоу «40» в Барнауле! Концерт пройдет 3 октября в ДК Моторостроителей в 19:00.

Каждый его концерт — шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, декорациями, спецэффектами и живым исполнением песен, занявших главные пьедесталы российских хит-парадов. Поклонников ждут незабываемые впечатления, сюрпризы и настоящий праздник.

В программе — знаменитые хиты и новые композиции.

Певец стал единственным победителем Евровидения от России, семикратным победителем EMA, единственным в истории обладателем 20 тарелок Муз-ТВ.

На покупку билета действует промокод BILAN30 со скидкой 30%

Билеты на концерт можно приобрести здесь.

Возрастное ограничение: 6+

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