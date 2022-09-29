Осень, космос, 40! В Барнауле состоится эпическое шоу Димы Билана

Каждый его концерт — шоу мирового уровня с потрясающей сценографией, декорациями, спецэффектами и живым исполнением песен, занявших главные пьедесталы российских хит-парадов. Поклонников ждут незабываемые впечатления, сюрпризы и настоящий праздник.
В программе — знаменитые хиты и новые композиции.
Певец стал единственным победителем Евровидения от России, семикратным победителем EMA, единственным в истории обладателем 20 тарелок Муз-ТВ.
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Билеты на концерт можно приобрести здесь.
Возрастное ограничение: 6+